Uomini e Donne, Federico Nicotera rivela quando si è innamorato di Carola Carpanelli (Di sabato 18 marzo 2023) Amatissima e seguitissima sui social, la nuova coppia di Uomini e Donne formata dall’ex tronista Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la corteggiatrice che ha scelto nell’ultima puntata del talk show di Maria De Filippi, in queste ore ha rilasciato la sua prima intervista a Uomini e Donne Magazine nella quale soprattutto Federico fa delle rivelazioni molto interessanti. Per esempio, il momento in cui ha capito di essersi innamorato di Carola e di aver capito che lei era la sua scelta. Uomini e Donne, Federico Nicotera racconta quando ha capito che Carola era quella giusta Nella prima ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 marzo 2023) Amatissima e seguitissima sui social, la nuova coppia diformata dall’ex tronista, la corteggiatrice che ha scelto nell’ultima puntata del talk show di Maria De Filippi, in queste ore ha rilasciato la sua prima intervista aMagazine nella quale soprattuttofa dellezioni molto interessanti. Per esempio, il momento in cui ha capito di essersidie di aver capito che lei era la sua scelta.raccontaha capito cheera quella giusta Nella prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - matteosalvinimi : Questa mattina al porto di Trieste insieme a donne e uomini della Guardia Costiera. Orgoglioso, da ministro delle I… - poliziadistato : #18marzo Nella giornata nazionale delle vittime di #covid, rivolgiamo un pensiero ai 20 poliziotti che hanno perso… - horrorvlad : RT @pbecchi: Due donne non possono sostituire un uomo e due uomini non possono sostituire una donna. Un bambino per avere una crescita equi… - CiccioniSe : RT @SimonaMalpezzi: Migliaia di donne e uomini in piazza a Milano contro chi vuole negare i diritti delle bambine e dei bambini. Colmiamo u… -