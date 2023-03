Scherma | Rossella Gregorio conquista il bronzo in Coppa del Mondo

(Di sabato 18 marzo 2023) Brilla dinella gara individuale della tappa dideldi sciabola femminile a Sint-Niklaas. La sciabolatrice salernitana dei Carabinieri è salita sul terzo gradino del podio con una prestazione maiuscola, che l’ha riportata in zona medaglie nove mesi dopo l’argento degli ultimi Europei ad Antalya. Il miglior risultato stagionale diin campo internazionale è stato il premio a una giornata esaltante, cominciata con il successo per 15-13 la giapponese Kobayashi nel tabellone da 64. Nel turno delle 32 la campana, che si allena all’Accademia d’armi Musumeci Greco di Roma, ha poi avuto la meglio con il punteggio di 15-9 sulla statunitense Anglade prima di superare negli ottavi di finale, sempre per 15-9, la spagnola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : EVVAIII!!?????? A Sint-Niklaas, Rossella Gregorio è terza nella prova individuale di Coppa del Mondo di sciabola femm… - RobertaFazio7 : RT @ItaliaTeam_it: EVVAIII!!?????? A Sint-Niklaas, Rossella Gregorio è terza nella prova individuale di Coppa del Mondo di sciabola femminile… - xspidermommy : RT @ItaliaTeam_it: EVVAIII!!?????? A Sint-Niklaas, Rossella Gregorio è terza nella prova individuale di Coppa del Mondo di sciabola femminile… - usatoscherma : RT @ItaliaTeam_it: EVVAIII!!?????? A Sint-Niklaas, Rossella Gregorio è terza nella prova individuale di Coppa del Mondo di sciabola femminile… - asluigi46 : RT @ItaliaTeam_it: EVVAIII!!?????? A Sint-Niklaas, Rossella Gregorio è terza nella prova individuale di Coppa del Mondo di sciabola femminile… -

Per l'Italia scenderanno in pedana Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.

Nella tappa di Coppa del Mondo ospitata da Sint Niklaas, in Belgio, ci ha pensato Rossella Gregorio a riportare un podio con un'ottima terza piazza. Per lei si tratta del primo torneo chiuso nelle ...