Ucraina, ambasciatore Zazo: "Kiev apprezza continuità sostegno Meloni" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – L'Ucraina "tiene molto al rapporto con l'Italia" e la visita di Giorgia Meloni a Kiev è stata l'occasione per riaffermare "il grande apprezzamento per la continuità del sostegno" che il nostro Paese ha assicurato sin dall'inizio della guerra. L'ambasciatore italiano a Kiev, Pierfrancesco Zazo, all'indomani della missione della premier, dà conto dell'"atmosfera eccellente" nella quale è avvenuta e del riconoscimento del nostro impegno. Un impegno che si declina nel "ruolo propulsivo decisivo avuto per favorire la concessione dello status di Paese candidato alla Ue, negli aiuti militari, politici, finanziari, economici e umanitari garantiti in questi mesi e nella partecipazione seria e convinta alle sanzioni contro la ...

