Carica Pioli | ' Contro il Tottenham le due partite più importanti della mia carriera'

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Stefanoè concentrato ma sereno alla vigiliasfida del suo Milan con ilin Champions League in un periodo in cui il Diavolo sta avendo parecchi problemi. La sfida europea ...

Stefanoè concentrato ma sereno alla vigilia della sfida del suo Milan con il Tottenham in Champions League in un periodo in cui il Diavolo sta avendo parecchi problemi. La sfida europea potrebbe dare ...Si chiude sullo 0 - 0 un primo tempo quasi privi di emozioni, con la squadra disempre più ... Due minuti più tardi, i campioni d'Italia insfiorano il vantaggio quando Diaz riceve palla al ...

I campioni d'Italia in carica, dopo due anni e mezzo quasi perfetti, hanno vissuto un periodo negativo dal quale stanno già provando a uscire. Uno schieramento diverso per Pioli che potrebbe portare ...