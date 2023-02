Milan Femminile | Piemonte | “Da tifosa perdere un derby fa male”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L'attaccante delMartinaha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alperso dalle rossonere

...Serie A1VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Perugia - Piacenza 20:30 Modena - Emma Villas CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Napoli 15:00 Torino - Udinese 18:00 Fiorentina - Bologna 20:45 Inter -......Serie A1VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Perugia - Piacenza 20:30 Modena - Emma Villas CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Napoli 15:00 Torino - Udinese 18:00 Fiorentina - Bologna 20:45 Inter -...

Milan Femminile, sabato alle 14.30 il match di campionato in casa della Juventus Milan News

Femminile, Piemonte a Milan TV: "Non sono mai soddisfatta, lotteremo fino alla fine" Milan News

Milan Femminile, Piemonte: “Gli obiettivi sono scudetto e zona Champions” Pianeta Milan

Gli impegni del Milan Femminile e della Primavera a febbraio Il Milanista

Serie A Femminile, tutti i movimenti di mercato a gennaio: 4 rinforzi per il Milan Milan News

Renato Sanches Milan: è scontento al Psg, torna in orbita rossonera Renato Sanches è stato vicino al Milan prima di passare al Psg. Il portoghese però è scontento, può essere un’idea ...L’attaccante del Milan Femminile Martina Piemonte ha parlato a Milan TV in vista dei prossimi impegni delle rossonere in Serie A e Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: Sul derby: “Sicuramente ...