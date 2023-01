Vorrei sentirmi un italiano orgoglioso ma non riesco C’è speranza che cambi qualcosa?

(Di sabato 28 gennaio 2023) di Michele Sanfilippodavverodi essere, ma proprio non ci. Il nostro è un paese che in termini di cultura e di bellezza ha dato al mondo, forse (se la gioca con la Grecia e la Cina), più di qualunque altro. Eppure, da tempo, tutti coloro che governano si riempiono la bocca della grandezza del nostro passato, ma ogni giorno contribuiscono a renderlo più fragile, brutto e volgare. Non so neppure da dove cominciare, tanto è lo sconforto. Parto dalla sanità pubblica che, dopo le promesse di supporto ricevute durante il drammatico periodo vissuto durante la pandemia dovuta al Covid, è abbandonata a se stessa e salassata con pratiche onerosissime, come quelle dei medici a gettone, che ne stanno decretando la prossima fine. Proseguo con l’ambiente. Qui l’ipocrisia ...

