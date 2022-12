Salto con gli sci | Tournée 4 Trampolini 2023 | gli accoppiamenti del KO system a Garmisch-Partenkirchen Sfide dure per Insam e Cecon

(Di sabato 31 dicembre 2022) Si è da poco conclusa la fase di qualificazione della seconda gara delladei 4. Ci sono state alcune sorprese, tra cui una che ha putroppo riguardato Giovanni Bresadola al pari del norvegese Daniel Andre Tande: per tutti e due cattive condizioni eche non sarà in fumo nella neve, ma certamente avrà adatta definizione non positiva. Al comando l’uomo che arriva di rincorsa, il polacco Dawid Kubacki, chiamato a un recupero se vuole tenere vive le speranze di vittoria nei confronti del norvegese Halvor Egner Granerud, oggi sesto. Ci sono alcunisostanzialmente da brividi: i derby sloveno Timi Zajc-Domen Prevc e tedesco Eisenbichler-Paschke, ma ancora alzi la mano chi avrebbe detto solo un anno fa che Ryoyu Kobayashi sarebbe ...

NEVEITALIA.IT

Bellerin che ha avuto poco spazio anche per problemi fisici, Jordi Alba ormai agli sgoccioli ... Il portoghese, ex Inter e Juventus, ha le qualità per far compiere unimportante di qualità al ...Si sono concluse le qualificazioni del Trampolino grande in Coppa del Mondo digli sci 2022/2023 a Garmisch , in Germania. Kubacki davanti a tutti143.2 punti precede gli sloveni Lanisek, 142 punti, e Zajc, 139 punti. Per quanto riguarda i colori azzurri, non bene ... Salto con gli sci: Lara Malsiner si conferma anche a Ljubno, l'Italia fa tre su tre in qualificazione Ripartire perdendo non è il massimo se ti chiami Rafael Nadal. Conoscendo però il fuoriclasse spagnolo non è nemmeno una tragedia se sei consapevole che il tuo avversario è in gran forma e ha giocato ...Nel 2023 rientreranno giocatori importanti e potrebbe arrivare qualche regalo dal mercato. Attese novità anche sul nuovo stadio ...