Qatar 2022 | quelli che servirebbero alla Serie A | Juranovic Croazia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il terzino dellapotrebbe essere una bella aggiunta per laA: la Roma, alle prese con il caso Karsdorp, una destinazione Terzino destro croato del Celtic, Josipa 27 anni è pronto a passare ad un campionato più ambizioso di quello scozzese. LaA potrebbe essere una soluzione per un giocatore che si prepara ad affrontare le prossime due o tre stagioni al prime della condizione. 1) A che squadra servirebbe di più inA? In Italiaha già alcune squadre che lo seguono con interesse: Roma e Torino. Entrambe le squadre giocano con una difesa a tre quindi gli sarebbe richiesto un gioco a tutta fascia, cosa che però non sembra un problema, visti i chilometri percorsi per la nazionale di Dalic. Laè arrivata terza ...

Toro News

Il terzino della Croazia potrebbe essere una bella aggiunta per la Serie A: la Roma, alle prese con il caso Karsdorp, una destinazione Terzino destro croato del Celtic, Josip Juranovic a 27 anni è ...Come sempre, però, a far la voce da padrone è stata la cronaca , ma allo stesso modo sono state anche molto lette alcune curiosità sui mondiali in, la notizia sullo speciale di Alberto Angela ,... Il 2022 granata in 6 foto, novembre/dicembre: Mondiali in Qatar e la morte di Mihajlovic Non doveva giocare Juan Foyth, rientrato al Villarreal velocemente dopo aver vinto e festeggiato il Mondiale vinto con l’Argentina ...A come Amrabat - Il centrocampista marocchino è stata indubbiamente la nota migliore di questo 2022 sul piano tecnico. Nella notte di La Spezia del 14 febbraio si è preso la ...