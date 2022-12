Nadal perde e sbotta | ' ' Ogni conferenza sembra che debba ritirarmi' '

Ubitennis

Il giocatore spagnolo, dopo la sconfitta nella United Cup, ha invitato la stampa a non continuare a chiedere continuamente del suo ...3 - 6 6 - 3 6 - 4 K. Swan b. N. Parrizas Diaz 3 - 6 6 - 1 6 - 2 A seguire, sulla Ken Rosewall Arena, era il turno del gruppo D tra la Spagna di Rafaele la Gran Bretagna di Cameron Norrie. United Cup, day 3: Nadal perde da Norrie all’esordio, Zverev torna con una sconfitta. Swiatek vince e convince Le parole di Rafa Nadal in conferenza stampa dopo la sua partita d’esordio di quest’anno. Lo spagnolo ha analizzato la propria situazione in modo lucido e ha affrontato la questione ritiro.Pioli revoca il giorno di riposo. Il bilancio del presidente del Coni. Il tennista spagnolo torna in campo con una sconiftta. Un altro record per il cestista americano ...