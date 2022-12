Morte Ratzinger | Giorgia Meloni | Un gigante della fede e della ragione

Agenzia ANSA

Al Cardinalesono state affidate le meditazioni della Via Crucis 2005 celebrata al ... Appena ventiquattr'ore prima delladi Giovanni Paolo II, ricevendo a Subiaco il 'Premio San ......in Vaticano Joseph, papa emerito della chiesa cattolica. Eletto papa Benedetto XVI durante il secondo giorno del conclave del 2005 , al quarto scrutinio, il 19 aprile 2005, dopo ladi ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - DIRETTA - Speciali Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota. “Ho espresso al Santo Padre Francesco la partecipazione del Governo e mia personale al dolore suo e dell’intera comunità ecclesiale ...«Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano». Lo dichiara il direttore della Sala stampa ...