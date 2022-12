Covid | Oms | “Chiesto a Cina condivisione dati specifici e in tempo reale”

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’Organizzazione mondiale della Sanità “ha nuovamentelaregolare die insulla situazione epidemiologica – in particolare piùdi sequenziamento genetico,sull’impatto della malattia compresi i ricoveri, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi – esulle vaczioni effettuate e sullo stato di vaczione, specialmente per le persone vulnerabili e in quelle di età superiore ai 60 anni”. E’ quanto sottolinea in una nota l’Oms dopo l’incontro in videoconferenza con rappresentanti del governo cinese. L’Oms, nel corso della riunione, ha ribadito “l’importanza della vaczione e dei richiami per proteggere ...

TGCOM

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha incontrato oggi, 30 dicembre, funzionari cinesi per fare il punto sull'attuale aumento delle infezioni da- 19 in Cina. Lo ha comunicato l'con una nota . "L'incontro - si legge nel comunicato - è stato organizzato per cercare ulteriori informazioni sulla situazione e per offrire l'esperienza ......della Sanità ha incontrato funzionari cinesi per discutere dell'aumento delle infezioni da- 19, sottolineando l'importanza di condividere i dati in tempo reale sull'esplosione dei casi. "L'... Covid Cina, Oms: "Comprensibili le misure di altri Paesi" L'Oms, nel corso della riunione, ha ribadito "l'importanza della vaccinazione e dei richiami per proteggere dalle malattie gravi e dalla morte per le persone a più alto rischio" ...L'Oms ha incontrato funzionari cinesi per discutere dell'aumento delle infezioni da Covid-19, sottolineando l'importanza di condividere i dati in tempo reale sull'esplosione dei casi. "L'Oms ha chiest ...