Aggredisce i carabinieri con un bastone | nei guai Elia Cassardo | ex concorrente de ‘La Caserma’

(Di sabato 31 dicembre 2022) È stato denunciato ieri, venerdì 30 dicembre,Giorgioper aver aggredito icon undi legno dopo aver distrutto casa. Il giovane, lo scorso anno, era diventato famoso per aver preso parte al reality di Rai 2 ‘La. Ora, il ragazzo dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Roma, stazione Termini come una giungla: tra furti, molestie ai viaggiatori e minacce aiIl 22enne volto noto del reality di Rai 2 vive a Milano. Qui ha dapprima devastato la propria abitazione, seminando il panico nel condominio. Dopodiché, non pago, il giovane ha minacciato di morte iche erano stati allertati dal padre del ragazzo. Quest’ultimo alla loro vista è letteralmente andato in ...

sono riusciti ad immobilizzare Elia Cassardo, anche grazie all'aiuto di un taser e lo hanno accompagnato in caserma. Qui, sono intervenuti anche i medici che hanno usato dei sedativi ...sono riusciti a immobilizzare e bloccare Cassardo grazie all'aiuto di un taser , accompagnandolo così in caserma dove sono poi intervenuti i medici che hanno usato dei sedativi per ...