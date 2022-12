Supplenze ATA su posti ex Lsu | i contratti dureranno fino al 30 giugno | concorso rinviato al 2023

Orizzonte Scuola

Progressioni areeAll'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma ...infanzia paritarie All'articolo 2 - ter, comma 1, del decreto - legge 8 aprile 2020, n. ...... informava la Procura regionale delle indagini in corso in materia di false attestazioni presentate da taluni candidati per la partecipazione al bando triennale per l'ottenimento delledel ... Supplenze ATA 2022: in totale sono più di 50 mila, di cui 36.171 al 30 giugno. Ecco i dati di tutte le regioni Graduatorie ATA III fascia, il Tribunale di Avezzano ha emesso una sentenza che sancisce il reintegro dopo ingiusto licenziamento.Il segretario generale della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile si è espresso così sul ritardo dei pagamenti per i supplenti precari che hanno lavorato nel primo trimestre dell’anno scolastico in corso: ...