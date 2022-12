Sci di fondo | Pellegrino | “Sensazioni buone e testa libera | sono pronto a lottare”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nella giornata di sabato 31 dicembre, da Val Mustair, prenderà il via il Tour de Ski 2022 e Federicoa tentare di ripetere le imprese compiute nel 2015 e nel 2021: “Abbiamo trovato una pista bella, ben preparata e larga, con un punto critico nella discesa, una sorta di “esse” impegnativa. Qui misempre trovato bene, lee la. La pista si trova a 1800 metri di altitudine ma non è un problema, si tratta solamente di un elemento da gestire. Per quanto riguarda le ambizioni di classifica, dico che il Tour de Ski si affronta tappa dopo tappa. Con un calendario di questo tipo, cidelle gare che mi si ...

Ci aspettano stravolgimenti nella graduatoria di Coppa del Mondo. Infatti, come d'abitudine, il Tour de Ski assegnerà un numero enorme di punti . Il sistema con cui saranno conferiti è però stato ...Rimane operativa la nuova pista di sci di fondo dello Zoncolan lunga 2,2 km, a quota 1750 metri, accessibile per tutti gli appassionati di questo sport dalla funivia di Ravascletto. Non è stata ... Sci, Shiffrin a quota 80: Vonn e Stenmark vicini, ma c'è tempo per prendere Bjorgen

I numeri dicono tutto sul fenomeno Mikaela Shiffrin. Il successo nello slalom di Semmering porta l'americana a quota 80 vittorie di Coppa del Mondo, a soli due successi da Lindsey Vonn e a 6 dal recor ...