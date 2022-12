Sampdoria-Ligorna 3-0 | i marcatori VIDEO

Il Secolo XIX

Genova . Test prestigioso questa mattina per il. Gli uomini di mister Roselli sono stati ospiti del Centro Sportivo Mugnaini di Bogliasco per amichevole contro la. Da un lato i biancoblù stanno preparando la sfida di Serie D ...Buon test per lache si è imposta sulper 3 - 0. Ad aprire le marcature nella prima frazione di gioco ci ha pensato Montevago al 16esimo, è poi Amione a raddoppiare ad inizio ripresa. A mettere il ... Sampdoria-Ligorna 3-0: in rete Montevago, Amione e Djuricic su rigore Il futuro ci racconterà che calciatore sarà diventato, di certo nella storia azzurra non potrà che essere annoverano nel capitolo delle meteore. Sam Lammers, dopo pochi mesi, è pronto a salutare Empol ...La squadra di Gasperini batte il Crema, bene Stankovic con il Ligorna. Sottil supera la Primavera 4-1, 2.1 per Nicola con la Gelbison ...