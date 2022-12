Pelé è morto | il calcio in lutto | da Stallone a Falcao | tutti i messaggi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il mondo delsi ferma per la tragica scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, per. La leggenda delbrasiliano si è spenta a ll'età di 82 anni . O Rei ha segnato un'epoca, ...

Il mondo del calcio si ferma per la tragica scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, per tutti. La leggenda del calcio brasiliano si è spenta a ll'età di 82 anni . O Rei ha segnato un'epoca, vincendo ben tre volte i Mondiali (1958, 1962, 1970) con il suo Brasile e diventando un'icona ...Dopo settimane trascorse ricoverato in ospedale per l'aggravamento delle sue condizioni di salute,lasciando il calcio mondiale in lutto . La leggenda brasiliana, tra i più grandi attaccanti della storia, aveva 82 anni. Eletto "calciatore del secolo" dalla Fifa, nel corso della sua ... Pelé, funerali martedì: tre giorni di lutto in Brasile dopo la morte di O Rei