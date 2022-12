Malore mentre gioca a Padel | l' avvocato Antonio Civiletti morto a 38 anni | una comunità sotto choc

ilmessaggero.it

... mamma muore a casa a 37 anni: era stata dimessa due volte dal pronto soccorsoin casa, Paolo Feliciani trovato morto a 33 anni: aperta un'inchiesta sul decesso del pediatra...Bolognese, Giovanni Pezzoli era stato colpito da un gravenella notte tra il 24 e il 25 marzo 2016,si trovava in vacanza in montagna, poche settimane dopo la vittoria al Festival di ... Malore mentre gioca a Padel, l'avvocato Antonio Civiletti muore a 38 anni: choc a Giugliano SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - Aveva 57 anni Mauro De Luca, deceduto ieri mattina per un malore mentre stava scaricando il suo camion nel magazzino di Ama Crai di via Meucci a Montebelluna.Stroncato da un malore a 38 anni. L'avvocato Antonio Civiletti nel pomeriggio di ieri, 29 dicembre, stava giocando a Padel con gli amici quando improvvisamente si è accasciato ...