Covid | caos negli ospedali in Cina | i pazienti con le bombole d’ossigeno nei corridoi del pronto soccorso di Tangshan – Video

Il Fatto Quotidiano

'Il governo sulè nele allo sbando. Con il decreto Rave annullate tutte le misure precauzionali e colpo di spugna per i novax. Contestualmente il ministero della Salute aumenta sorveglianza e introduce ...... sensibile peggioramento del quadro epidemiologico, si dovrà valutare l'adozione temporanea ... Il Governo e nelma ha il dovere di chiarire le cose ed agire di conseguenza". Covid, caos negli ospedali in Cina: i pazienti con le bombole d’ossigeno nei corridoi del pronto… Shanghai , 29 dic. (askanews) - La situazione pandemica in Cina sta esplodendo. Gli ospedali sono presi da'assalto e sono nel caos. Dopo la ...Bologna, fino al 30 giugno si potranno tenere (pagando) i dehor Covid, mentre gli altri verranno ridotti di dimensioni. Intanto alcuni locali hanno fatto ricorso al Tar ...