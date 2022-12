Coraggio e identità per accelerare le riforme

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Giorgia Meloni esce col sorriso e addirittura un applauso dalla fossa dei leoni dove ha trascorso oltre tre ore senza rinunciare a un grammo della propria, rivendicando la sua appartenenza («tutto quello che ha fatto il governo era di destra, altrimenti non l'avremmo fatto») e difendendo a spada tratta il Msi, «un partito della destra democratica e repubblicana». Un po' perché quei leoni, ossia i giornalisti che ogni giorno attaccano lei e il governo e l'attendevano alla conferenza stampa di fine anno, stavolta si sono rivelati più prede che cacciatori. E un po' perché lei, impegnata per la prima volta in un rodeo simile - 45 domande consecutive, finirà negli annali - ha dimostrato di sapersela cavare benissimo, pur non potendo contare sulla benevolenza che dodici mesi fa aveva avvolto Mario Draghi. Nel momento in cui si chiude la fase emergenziale della ...