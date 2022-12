“Con la dama di UeD” Eugenio Colombo | il nuovo amore è una famosa del programma

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) UeD, flirt in corso trae Pamela Barretta. Sono passati pochi mesi da quandoe Francesca Del Taglia si sono lasciati. I due si erano conosciuti nel popolare dating show e avevano lasciato il programm sotto una piogga di petali rossi per poi avere due figli. Purtroppo, però, la loro storia d’è finita e anche male. A confermarlo sono arrivate le parole dell’ex tronista che si è sfogato così sui social. “Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato”. Per quanto riguarda Pamela Barretta, invece, poco tempo fa si parlava di una sua frequentazione ...