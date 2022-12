Brasile | Bolsonaro vola negli Stati Uniti a due giorni dalla fine del mandato | diserterà il passaggio di consegne con Lula

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Jairha deciso di non voler assistere alla propria caduta. Dopo essere stato per quattro anni il presidente dele aver chiesto ai cittadini una conferma alla guida del Paese, perdendo però alle ultime elezioni, il capo di Stato brasiliano ha lasciato il Paese a 48 oredel proprio. Non sarà presente, quindi, aldicon Luiz Inácioda Silva che dal 1 gennaio diventerà il nuovo presidente dello Stato sudamericano.residenza presidenziale Palácio da Alvorada,è stato trasferito in auto alla base dell’aeronautica militare dove è decollato su uno degli aerei presidenziali, hanno riferito i media locali, diretto...

Il presidente uscente del, Jair, ha proclamato tre giorni di lutto in tutto il Paese. Il governatore dello stato di San Paolo, Rodrigo Garcia, ha annunciato sette giorni di lutto e ...Ilsi prepara a dare l'addio al suo Re, l'uomo che ha fatto conoscere il paese gigante del ...in tutto il mondo e per la cui morte sono stati decretati dal Presidente uscente Jairtre ... Pelé, Bolsonaro decreta tre giorni di lutto nazionale in Brasile A due giorni dalla cerimonia, il Brasile ancora non sa che trasmetterà la fascia presidenziale a Luiz Inacio Lula da Silva. La ...Un Paese intero si prepara a piangere il suo 'Re', e in Brasile sarà un capodanno triste, in attesa che lunedì possa cominciare ...