Sos farmaci | mancano quelli per i bambini Scarseggiano anche i generici per l' influenza

LA NAZIONE

L'allarme dei farmacisti: 'Il problema è con gli imballaggi, ma il picco del virus è adesso. La previsione di rientro è alla fine di ...Viva la noia se dà origine a testi come quelli di. "Ho una soglia d'attenzione molto bassa e non prendoper l'ADHD o altro, per cui è molto difficile gestire certi aspetti della vita. ... Sos farmaci: mancano quelli per i bambini Scarseggiano anche i ... Sos delle imprese che producono farmaci generici, tra crisi dell’energia e aumento dei costi. Ecco le proposte di Egualia al governo ...L’allarme dei farmacisti: "Il problema è con gli imballaggi, ma il picco del virus è adesso. La previsione di rientro è alla fine di gennaio" ...