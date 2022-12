Rubata statua di Gesù da presepe davanti al Duomo di Firenze

(Di giovedì 29 dicembre 2022)nella notte ladel Bambindelallestito sul sagrato deldi. Dai filmati delle telecamere appaiono tre giovani che hanno portato via la scultura in terracotta. ...

Adnkronos

nella notte ladel Bambin Gesù del presepe allestito sul sagrato del Duomo di Firenze. Dai filmati delle telecamere appaiono tre giovani che hanno portato via la scultura in terracotta. ...Dai filmati delle telecamere di sorveglianza emerge che si tratta di 3 giovani E' stataladel Bambin Gesù del presepe nel sagrato del Duomo di Firenze. Il furto sacrilego, avvenuto nella notte alle 4.45, è stato reso noto questa mattina dall'Opera di Santa Maria del Fiore, ... Firenze, rubata statua Bambin Gesù da presepe Duomo E' stata rubata nella notte la statua del Bambin Gesù del presepe del Duomo di Firenze. Le telecamere di sorveglianza, riferisce in una nota l'Opera di Santa Maria del Fiore, hanno filmato 3 giovani.Dai filmati delle telecamere di sorveglianza emerge che si tratta di 3 giovani: l’Opera di Santa Maria del Fiore ha sporto denuncia ai carabinieri. Il cardinale Betori: "Confido che chi ha portato via ...