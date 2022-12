Roberto De Zerbi | il suo Brighton punta l’Europa | che impatto!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sono gabbiani e come tali stanno provando a volare negli alti cieli della Premier League, il campionato di calcio più famoso e competitivo del panorama mondiale. Il merito, in questo caso, si deve accreditare a un allenatore capace e ormai pronto che, dopo essere stato piuttosto sfortunato, sembra aver trovato un nuovo pezzo di terreno fertile da coltivare sulla sua isola che si sta rivelando essere, ancora una volta, davvero felice. IldiDecontinua a stupire sul suolo inglese: dopo aver sconfitto il Southampton in trasferta per 3-1, i Seagulls hanno conquistato la settima piazza della classifica, quella valida per qualificarsi alla prossima Conference League. Un superDeammalia la Premier League con il suo: i gabbiani sono al settimo ...