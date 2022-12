Risparmiare in casa usando gli elettrodomestici con consapevolezza | ecco come fare

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il mondo intero vive una condizione economico-sociale particolarmente delicata che ha spinto intere famiglie a dover trovare dei compromessi non indifferenti per far abbassare il prezzo della vita. I rincari si sono riflessi in maniera molto profonda sui prezzi delle bollette, visto l’aumento dei costi per l’energia e il consumo delle risorse in generale. Tutto questo è avvenuto in un periodo in cui l’elettrico prende sempre più piede, spinto anche dalla digitalizzazione e dai progressi tecnologici che ne conseguono. Lo sviluppo delle dinamiche in oggetto non ha potuto non impattare sull’economia domestica, con la stragrande maggioranza delle persone, in Italia e non solo, che si è vista costretta a cambiare in maniera molto notevole i propri ritmi quotidiani e l’utilizzo che faceva di determinati dispositivi. La problematica economica posta in essere dalla crisi energetica, insomma, ...