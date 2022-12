Maturità 2023 | come sarà

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In un’intervista al quotidiano La Stampa, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara anticipal’esame dinel, che dovrebbe sancire il ritorno definitivo alla formula pre-covid. Saranno dunque previste tre prove: il tema di italiano, basato su tracce ministeriali comuni a tutti gli istituti, la prova di indirizzo che varia di istituto in istituto (al Liceo Classico tornerà a proporsi l’eterno derby Latino-Greco) e il colloquio orale. In merito a quest’ultimo Valditara annuncia una circolare di prossima pubblicazione che ne chiarirà le modalità di svolgimento: “Il colloquio interdisciplinare”, sottolinea (prima di consigliare agli studenti di leggere molto e di interessarsi alla vita pubblica per prepararsi meglio alla prima prova che prevede anche un testo argomentativo su un ...

Orizzonte Scuola

