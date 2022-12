L’idea di creare un’app indipendente di Amazon per lo sport in streaming

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Anno nuovo, app nuova.sta progettandolicazioneper i contenutiivi. A riferire la notizia – facendo appello a una fonte a conoscenza diretta del piano – è stato The Information (pubblicazione americana focalizzata sull’industria tecnologica). Nell’ottica in cui – in Usa e non solo – loè uno dei contenuti che maggiormente le persone fruiscono live, nel mondo delle app diè necessario accogliere quanto più pubblico tra coloro che scelgono di passare dalla pay tv alle applicazioni. Ecco gettati, quindi, i presupposti per. LEGGI ANCHE >>> Ora i pacchi die di InPost potranno arrivare anche nella metro a Roma I piani per l’app ...