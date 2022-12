“È stato inopportuno” | Sgarbi critica La Russa e chiede a Meloni una “Fiuggi 2”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Mentre il Presidente del Senato, in un colloquio con Il Corriere della Sera, diceva di “fregarsene” delle prassi e delle liturgie istituzionali di fronte alle critiche per quel post social in cui celebrava l’anniversario della nascita del MSI, il quotidiano La Repubblica intervistava uno degli esponenti del governo: il Sottosegretario al Ministero della Cultura. Ed è proprio tra le righe di quell’intervista che emergono due dettagli molto importanti sulla percezione interna allo stesso esecutivo e ai partiti che compongono la maggioranza di governo. Perché le parole di Vittoriocontro Ignazio Lasono l’esatto emblema del fatto che la difesa a oltranza – quella sollevata da Fratelli d’Italia – sia del tutto controproducente.contro Laper le celebrazioni del MSI Il critico d’arte, oggi braccio ...

"Il ricordo del Msi del mio amico La Russa, che si arrabbierà, ènon illegittimo ma quantomeno. Soprattutto politicamente. Perché finisce per richiamarsi al passato e non al futuro, ...A La Russa si muove la contestazione, fino alla richiesta di dimissioni, del fatto che essendo Seconda Carica delloil suo ricordo sarebbee divisivo. E allora dovrebbe ... Sgarbi: "La Russa è stato inopportuno a celebrare l'Msi. Si richiama al passato, non al futuro come Meloni" Intervista al sottosegretario alla Cultura: "Tra i due nel partito probabilmente ci sarà qualche discussione. Necessaria una Fiuggi 2 per FdI"