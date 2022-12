Dybala a Trigoria | De Paul a Madrid | Di Maria e Paredes in vacanza | ecco il restroscena

Voce Giallo Rossa

Rodrigo De Paul è tornato due giorni fa a Madrid. Paulo, stamattina, è arrivato a Roma. Lautaro Martinez sta sbarcando a Milano, Leandro Paredes e Angel Di Maria si rivedranno a Torino il 2 gennaio , Leo Messi è atteso il giorno successivo a Parigi:...Paulo si è diretto immediatamente aper sostenere l'allenamento insieme ai suoi compagni, che l'hanno celebrato sui social : "Il campione è tornato" . Non poteva mancare il selfie di... Dybala atteso a Trigoria per fine dicembre: le ultime Gli argentini campioni del mondo sono rientrati, a loro discrezione, nelle varie società. Non tutti hanno rinunciato alle ferie ...Paulo accolto da un applauso, in tanti hanno scherzato sui festeggiamenti. Poi allenamento individuali agli ordini del tecnico ...