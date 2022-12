Dall’Arabo al Giapponese | da gennaio i corsi di lingua a Garbagnate

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 29 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Piccoli poliglotti crescono: dal 9, in biblioteca a(in Corte Valenti, via Monza 12), ripartono idi lingue straniere, per adulti e per bambini. Iin biblioteca a: durata e modalità A, da, partono i nuovidi lingue. E ci sono proposte per tutti i gusti. Si ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.