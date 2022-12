Caso Yara Gambirasio | pm finisce indagata? Cos’è successo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il gip di Venezia Alberto Scaramuzza ha chiesto l’iscrizione nel registro degli indagati della pm del, Letizia Ruggeri. Il motivo? La mala conservazione di una prova fondamentale del delitto: i campioni di Dna trovati sul corpo e i vestiti della ragazza uccisa. La prova sarebbe stata spostata dal luogo di conservazione senza che la difesa di Bossetti, ritenuto colpevole della morte di, sapesse nulla. Era stata proprio la pm Letizia Ruggeri a chiedere lo spostamento dei campioni di Dna. Ora il gip di Venezia si chiede se l’abbia fatto in buona fede., guai per la pm LetiziaRuggeri Erano 54 i campioni di Dna, rinvenuti su alcuni indumenti e sul corpo dial suo ritrovamento mesi dopo la scomparsa e ...

