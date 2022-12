(Di giovedì 29 dicembre 2022) Vincono gli energetici e i beni di lusso; perdono tutti gli altri. E’ un bilancio tutto sommato scontato (e drammatico) quello che arriva dai principali mercati azionariche chiudono uno degli anni più difficili nella storia dellemondiali tra lacrime e sangue con sia i rendimenti delle obbligazioni sia quelli delle azioni in territorio ampiamente negativo. Nell’ultimo secolo è successo solo due volte. Le cause della crisi dei mercati Il radicale cambiamento degli equilibri geopolitici derivato dall’esposizione del conflitto tra Ucraina e Russia ha messo il vecchio continente faccia a faccia con la necessità di cambiare i criteri di rifornimento energetico per non essere schiacciati dalla dipendenza dal gas russo. Per mesi infatti l’UE ha dovuto fare i conti con i rally del petrolio, le forniture di gas a rischio, le bollette alle stelle e ...

Panorama

Allungano il passo le principalieuropee sulla scia deiUsa, in rialzo dopo dati in linea con le stime sul fronte dell'occupazione. Milano (+1%) si conferma prima davanti a Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,7%), Madrid (+...Balzo avanti nella seconda parte di seduta per leeuropee, dopo il buon avvio di Wall Street. Milano sale a +0,97%, la migliore; salgono anche ... Partenza con il segno più anche per i... Borse e listini: vincitori e vinte del 2022 Si chiude uno degli anni più grigi per i mercati mondiali con i rendimenti sia di azioni sia di obbligazioni in territorio negativo ...Balzo avanti nella seconda parte di seduta per le Borse europee, dopo il buon avvio di Wall Street. Milano sale a +0,97%, la migliore; salgono anche Parigi e Francoforte mentre Londra resta sulla pari ...