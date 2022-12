Basta non ne possiamo più! L’originale iniziativa è di una coppia svedese che non riesce proprio mandare giù il classicone di Natale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Odiano talmente Last Christmas che hanno dato inizio a una raccolta fondi da utilizzare per ingaggiare una sorta di trattativa con la casa discografica affinché la canzone venga eliminata da tutte le piattaforme. Laura Pausini addobba l’albero dia ritmo di musica: la figlia canta una sua hit X Leggi anche › Last Christmas, compie ...

Rockol.it

Un outfit perfetto e di impatto: per splenderepoco. Se dunque siete amanti delle paillettes mavolete eccedere nella sfarzosità, il look di Simona Ventura può essere l'ispirazione perfetta.... con Nikita Pelizonci poteva essere altro che una bella amicizia. La bella triestina, però, è ... continuando ad abbracciare la Pelizon, ha esclamato: ' Lei è in fissa con le telecamere e&... Il Festival non basta: ci sarà anche il Sanremo Cristian Music Si avvicina il 31 dicembre e un po’ per tutti, è arrivato il tanto atteso momento dei bilanci. Si pensa a quello che l’anno ha dato e ha tolto e si fanno anche dei pensieri per il nuovo anno, con la s ...