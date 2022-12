Amici 22 | professore lascia il talent per la Rai?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Stando a quanto riporta il settimanale “Oggi” nel numero in edicola proprio in questi giorni,di Maria De Filippi l’anno prossimo potrebbe perdere un elemento che in questi anni è stato fondamentale nel cast e nel team di professori: stiamo parlando della bella e brava Lorella Cuccarini, che a quanto pare potrebbe decidere di dire addio aldi Canale 5 per approdare nuovamente in22, Lorella Cuccarini non ci sarà nella prossima edizione? Lorella Cuccarini da ben tre anni è una dellesse più amate didi Maria De Filippi. Nella prima edizione ha insegnato ballo, mentre nella penultima e in quella odierna insegna canto. I tanti telespettatori che hanno imparato a rispettarla e ad amarla in questo suo ruolo potrebbero però ricevere un’amara sorpresa ...