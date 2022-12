Terminator | James Cameron rivela il suo maggior rimpianto sul franchise

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)il suo più grandelegato aldie spiega perché non farebbe i film nello stesso modo oggi.nutre un grandelegato aldi. La saga fantascientifica nata nel 1984 esplor gli sforzi dell'umanità per fermare un'intelligenza artificiale nota come Skynet che ha spazzato via il mondo in futuro con l'uso di cyborg programmati per uccidere gli umani sopravvissuti il Giorno del Giudizio nucleare. Arnold Schwarzenegger è stato il volto deldinei suoi sei film, interpretando varie versioni del modello T-800, con i primi due lungometraggi ...