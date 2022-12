Sci alpino | startlist slalom Semmering 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Giovedì 29 dicembre (prima manche alle ore 15.00, la seconda alle ore 18.30) si disputerà lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2023 di sci. La pista austriaca ospiterà l’ultima gara dell’anno solare dopo i due giganti che hanno fatto compagnia agli appassionati nel corso di questa settimana post-natalizia. Si preannuncia grande spettacolo tra i pali stretti e la lotta per la vittoria appare decisamente avvincente. La favorita d’obbligo è la statunitense Mikaela Shiffrin, che dopo la doppietta in gigante sogna un magico tris per continuare la fuga verso la conquista della Sfera di Cristallo. L’americana è attesa dal sempre avvincente duello con la slovacca Petra Vlhova, ma entrambe dovranno stare particolarmente attente ad avversarie di lusso come la svedese Anna Swenn ...