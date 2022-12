“Non dovrebbe neanche essere dov’è” | le parole di Edith Bruck contro Ignazio La Russa

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) È stata tra le prime a chiedere a Giorgia Meloni di rimuovere quella fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d’Italia per dare un segnale concreto di lontananza da quegli ideali che hanno portato alla fondazione, il 26 dicembre del 1946, del Movimento Sociale Italiano, nato dalle ceneri del fascismo (e per questo escluso dall’arco costituzionale) appena sconfitto. Ha più volte chiesto colei la quale è oggi Presidente del Consiglio dei Ministri degli atti concreti per scrollare dalle sue spalle quei retaggi storico-ideologici su cui si basa (storicamente) il suo partito. E oggisi scagliail Presidente del SenatoLaper quella “celebrazione social” dell’anniversario della fondazione del MSI.La ...

La Stampa

Il calo potrebbeessere terminato; Viceversa i titoli energetici si avviano a chiudere un 2022 spettacolare. Il buon momentoproseguire anche il prossimo anno, seppure a velocità più ......situazione altopressioriacrollare a causa di successivi attacchi più freddi da Ovest e da Est. Più freddo per la befana "Epifania tutto il caldo lo porta via" E' possibile. Al momento... Edith Bruck: “La Russa non dovrebbe essere presidente, la fiamma richiamo irresistibile” L'ex giocatore della Fiorentina ed ex allenatore della Fiorentina Femminile Sauro Fattori è intervenuto a Radio FirenzeViola, nella trasmissione Dodicesimo Uomo: "Spererei che ...