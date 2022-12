NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

Eurosport IT

60 punti! Luka Doncic 'esagera', stavolta. Segna sessanta punti, record di franchigia, ci mette vicino 21 rimbalzi, primato personale, e 10 assist, per la settima tripla doppia stagionale, e trascina ...Il 2023 è sempre più vicino, la tradizione di Capodanno di rompere le cose vecchie, buttarle dalla finestra per aprirsi a un futuro migliore è un classico senza tempo. Vale anche per le franchigieC'è chi vuole rompere il giocattolo perché non funziona e chi intende arricchirlo con un ulteriore accessorio sperando sia quello vincente, in prospettiva. La scadenza stagionale per gli scambi è ... NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Rimonta epica dei Clippers, Durant supera Duncan fra i marcatori Nonostante i 34 punti e i 6 assist di Ja Morant, i Grizzlies non sono riusciti a fermare i Suns già nel secondo quarto, subendo 42 punti di cui 10 in quattro minuti per il ...I Rockets hanno offerto una buona opposizione al TD Garden, ma rimane difficile competere con Boston quando Jaylen Brown (39 punti) e Jayson Tatum (38 punti) esaltano il gioco del collettivo ...