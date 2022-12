Masterchef Italia | prima prova in esterna e il ritorno di un ex Ecco di chi si tratta

BadTaste.it Cinema

Inizia ufficialmente domani 29 dicembre la sfida della dodicesima edizione di, che quest'anno durerà fino al 3 marzo, quando si terrà la finale. Ecco le anticipazioni sul primo appuntamento, in onda alle 21.15 su Sky Uno, on demand su Sky Go e in streaming su ...Antonio Gargiulo: chi è il nuovo concorrente di12 Antonio 'Bubu' Gargiulo a12 Antonio Gargiulo su Instagram Si chiama Antonio Gargiulo ed è soprannominato 'Bubu': è lui uno dei nuovi concorrenti ufficiali di ... MasterChef Italia 12: le anticipazioni del primo episodio, sfida in esterna a Bassano del Grappa | TV , un altro evento del “reggio live xmas” della citta’ metropolitana Joe bastianich: “sarà una grande festa, vi aspettiamo per brindare e scatenarci insieme, come si deve la notte di capodanno!” Dopo i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...