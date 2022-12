Inter | D’Ambrosio e Correa ritrovano il gruppo

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Daniloe Joaquimtornano ad allenarsi con ilBuone notizie per Simone Inzaghi che per l'amichevole di domani contro il Sassuolo, ma soprattutto per il ritorno in campionato potrà contare nuovamente su Daniloe Joaquim. I due, infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, hanno svolto l'allenamento di ieri con il resto dele domani saranno quanto meno in panchina a Reggio Emilia per l'ultima amichevole di questa lunga pausa Mondiale.