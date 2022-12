Giallo su Silvia Toffanin a Sanremo 2023 | il retroscena clamoroso | “Non è stata invitata”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Confonde la questione. La conduttrice Mediaset èoppure no da Amadeus per co-condurre una delle cinque serate del Festival? In rete è polemica per la motivazione del presunto rifiuto della, che avrebbe detto “no” alla proposta di Amadeus di prendere parte al Festival il prossimo anno, presumibilmente per affiancarlo sul palco del Teatro Ariston di. A chiarire il motivo del rifiuto è arrivato un comunicato stampa Mediaset:“non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche”. Dal comunicato stampa di Mediaset, divulgato ieri, si apprende che la rete avrebbe lasciato la conduttrice libera di scegliere se prendere parte al programma Rai oppure no. Nel ...