GdS – Lazio | perché è fondamentale cedere Luis Alberto

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 2022-12-26 22:02:43Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: Il Mago è partito titolare appena cinque volte ed è in pole position tra i partenti a gennaio: il club ora lo valuta 20 milioni, Siviglia, Villarreal, Atletico Madrid e Valencia ci pensanoal bivio del mercato di gennaio. Il 30enne fantasista spagnolo ha in sospeso il proprio futuro nonostante un contratto con lafino al 2025. Già in estate il suo nome era considerato in uscita. Il Mago puntava al ritorno in Spagna, per vestire di nuovo la maglia del suo Siviglia. Ma ci sono stati solo semplici sondaggi a distanza, nessuna vera trattativa. Con lache partiva da una richiesta sui 30 milioni di euro. Il tutto sullo sfondo pure di un progetto di Sarri per avere un centrocampo ...