Delmastro | “Le Ong devono rispettare il codice sui salvataggi | basta con i taxi del mare”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Le Ongdotarsi di undi condotta che registri ilo, lo comunichi alle autorità, non ne attenda altri a gogò, e vada subito a sbarcare il migrante”. Non fa una piega, spiega Andrea, sottosegretario alla Giustizia, illustrando al Corriere della Sera le nuove misure del governo in materia di sicurezza. Che verranno approvate oggi dopo aver spacchettato il decreto Piantedosi. “Erano nel programma di governo. Non ho nessun sentore che Forza Italia voglia frenare su impegni elettorali presi. Per il momento quindi lo escludo”, aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia. Che respinge la narrazione della sinistra sui contrasti nella maggioranza. Sicurezza,delnel Mediterraneo Perché un solo ...