Dalla Difesa all’energia Le sfide del 2023 secondo Manciulli

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), passando per sicurezza, tecnologia e spazio. Ledelsono complesse e diverse, e per affrontarle i Paesi occidentali hanno bisogno di restare uniti. In quest’ottica c’è bisogno da parte dell’Europa un’assunzione di responsabilità, che passi attraverso il rilancio delle relazioni transatlantiche con gli Stati Uniti. Airpress ne ha parlato con Andrea, presidente di Europa Atlantica e responsabile delle relazioni istituzionali della Fondazione MedOr. Che bilancio trae da questo 2022 per gli equilibri internazionali? È abbastanza evidente, chiudendosi questo anno, che si è prodotto un grande cambiamento a livello mondiale, con il peso della globalizzazione che ha spostato ancora di più l’asse del confronto verso la dimensione tecnologica, e che ...

RaiNews

... il compagno 57enne avrebbe ottenuto altri rapporti sessuali38enne in cambio di altra cocaina; per la procura fu un atto anche questo avvenuto in condizioni di minoratadella 38enne, un'...Questo è evidenziato, riporta Unian,mappa degli allarmi aerei e dai dati del gruppo di ... "La nostraantiaerea non può intercettare questi missili, quindi, ad ogni decollo, viene ... Kiev: almeno 33 razzi russi contro Kherson in 24 ore. Il Papa: pace per la martoriata Ucraina - Cremlino: anche quest'anno Putin farà il discorso di Capodanno - Cremlino: anche quest'anno Putin farà il discorso di Capodanno “Credo che il supporto italiano ci consentirà di rafforzare la difesa nel cielo ucraino”, ha spiegato. Secondo il leader ucraino, questa settimana “sarà importante per l’Ucraina dal punto di vista ...Rischia di trasformarsi in un disastro globale l’allentamento delle restrizioni anti Covid in Cina e lo stop alla quarantena che entrerà in vigore ...