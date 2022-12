Arnoux duro su Binotto | ' Non meritava quel posto' - FormulaPassion it

FormulaPassion.it

' Gli errori che ha commesso sono imperdonabili - ha sentenziato- io non sono mai stato dalla parte di Binotto. Uno che dice 'andrà meglio l'anno prossimo', non merita quel posto. Io l'avrei ...Si tratta certamente di uncolpo per il motorsport transalpino , che aveva riaccolto la ...decidesse di tornare a correre nel paese che ha dato i natali a leggende come Alain Prost e Rene. ... Arnoux duro su Binotto: "Non meritava quel posto" René Arnoux, intervistato da Gazzetta dice: "Avrei licenziato Binotto molto prima. E Vasseur deve fare come Todt".L'ex pilota francese ha parlato alla Gazzetta dello Sport, criticando aspramente il team principal dimissionario ...