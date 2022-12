Agenzia askanews

Slitta l'entrata in vigore delleregole su bici e monopattini in sharinglo scorso giugno con un'apposita delibera firmata dalla giunta Gualtieri . A causa delle dimissioni di uno dei commissari che compongono la ...I biglietti delledate saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends & ... Annunciate 7 nuove date per L'"Achille Lauro Unplugged" Apple sembra pronta a posticipare l’immissione nel mercato del suo nuovo dispositivo Apple in realtà aumentata.Il titolo della società guidata da Elon Musk da inizio anno ha perso il 69,1%. Il rendimento del Treasury decennale balza al 3,8%. Ancora in rialzo il petrolio mentre la tempesta di neve continua a b ...