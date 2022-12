La Meloni | presto a Kiev | invita Zelensky a Roma e promette l’invio di sistemi di difesa aerea

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il precedente colloquio telefonico risaliva allo scorso 28 ottobre, ed oggi, riferisce Palazzo Chigi, la premiersi è lungamente intrattenuta telefonicamente col presidente. Un colloquio “cordiale ed amichevole”, nell’ambito del quale il nostro presidente del Consiglio ha rinnovato il sostegno del Paese all’Ucraina in ambito politico, militare, economico ed umanitario, così come ‘nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell’Ucraina’. Laannuncia la volontà di voler recarsi a, edil presidenteAllo stesso tempo la premier ha anche tenuot a rimarcare che l’Italia si impegnerà soprattutto per giungere ad un accoro di pace “giusto” per. Inoltre, rivela la nota ...