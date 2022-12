Flat tax | per gli autonomi risparmi oltre i 4 mila euro Con la tassa piatta incrementale altri sconti per i professionisti

la Repubblica

Da un lato l'esecutivo ha alzato da 65mila a 85mila euro la soglia massima per poter accedere alla cosiddetta('tassa piatta') al 15%, in modo da consentire una riduzione significativa della ...La nuova legge di Bilancio, ha evidenziato Salvini, "aumenta le pensioni minime per la prima volta, aumenta gli stipendi più bassi, aumenta laper le partita Iva, ferma la legge Fornero e ... Flat tax contro regime ordinario. Un elettricista può guadagnarci 8mila euro l'anno. Per le imprese meglio un… Un’autostrada a doppia corsia per correre più veloce del fisco e risparmiare così un bel po’ di tasse. Con la legge di Bilancio il governo ha messo a punto un ...(Teleborsa) - La flat tax per gli autonomi è una delle misure portanti della prossima Legge di Bilancio, misura a trazione fortemente leghista, caldeggiata in particolare dal Vicepremier ...