Elkann | niente Il Giornale | ora punta il gruppo QN

Tuttosport

Guardando la lista dei nomi, si vede realizzata la previsione del presidente J ohn, che aveva indicato come membri del prossimo CDA un gruppo di tecnici esperti in aspetti giuridici....Per farlo al meglio, la proprietà e Johnhanno deciso per le dimissioni in massa dell'intero ... Una società vende un garage a 7 milioni e nessuno può dirgli, ma se poi vengono fuori certe ... Cda Juventus: lista il 26, niente bandiere. I pilastri di Elkann La Juventus ha pubblicato la lista dei prossimi cinque membri del CDA che sarà eletto il 18 gennaio. Sono Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello ...Paolo De Paola ha parlato delle vicende bianconere nel suo editoriale su Sportitalia.com. Le parole dell'ex direttore di Tuttosport: "C’è un gruppo di opinionisti che ha ...