Colpo di spugna sul Covid della finanza cinese

(Di martedì 27 dicembre 2022) Una fine d’anno più da incubo non poteva essere per la Cina. Ilha di nuovo rotto gli argini, gettando la seconda economia mondiale (che, come raccontato da Formiche.net, il prossimo anno sposterà il suo baricentro su transizione e digitale, abbandonando il tradizionale mattone) nel caos più completo. Eppure a Pechino ormai hanno deciso che non è più tempo di lockdown e restrizioni, non quelle viste nei mesi addietro almeno. Il che ha dato gas alle Borse asiatiche, evidentemente stufe di confinamenti e tamponi. E anche lasembra voler chiudere con una stagione, quellapolitica zero-, che ha portato alla Cina più guai che altro. Lo dimostra il fatto che alcune tra le maggiori istituzioni finanziarie cinesi stanno spingendo i propri dipendenti a rientrare in ufficio, ponendo fine a due anni di ...